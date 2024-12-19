بعد قتل 100 امرأة.. أول قرار من كينيا لمواجهة العنف ضد النساء

بعد قتل 100 امرأة.. أول قرار من كينيا لمواجهة العن

(أ ب)

أعلنت الحكومة الكينية اليوم الخميس، أن العنف القائم على النوع هو التهديد الأمني الأكثر إلحاحا الذي تتعرض له البلاد، حيث قُتلت 100 امرأة في الأشهر الأربعة الماضية وحدها، معظمهن قتلهن رجال معروفون لهن، بما في ذلك شركاؤهن الحميمون.

وأشار سكرتير رئيس مجلس الوزراء موساليا مودافادي إلى الأزمة المتصاعدة باعتبارها "المشكلة أو القضية الصعبة "، وقال إن السلطات حققت في معظم القضايا، التي تنظرها المحكمة.

وقال مودافادي إنه منذ سبتمبر 2023، تم تسجيل 7107 حالات مذهلة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع ،مضيفا أن المفتش العام للشرطة شكل وحدة متخصصة لمكافحة جرائم قتل الفتيات أو النساء بسبب جنسهن.

وبينما تواصل كينيا صراعها مع الوباء الصامت المتمثل في العنف القائم على النوع ، نظمت جماعات حقوق الإنسان مظاهرات للمطالبة بالعدالة للضحايا وأسرهم.

وكشف تقرير للأمم المتحدة صدر في نوفمبر الماضي، بمناسبة بدء حملة عالمية لمدة 16 يوما أن أفريقيا سجلت أعلى معدل لقتل النساء المرتبط بالشريك في عام 2023.