السلطات الأمريكية توجه تهمة القتل للمشتبه في قتل مدير "يونايتد هيلث كير"

(أ ب)

يواجه المشتبه في قتله الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير اتهامات فيدرالية جديدة بالقتل والمطاردة وحيازة الأسلحة، وفقا لعريضة اتهام تم الكشف عنها اليوم الخميس.

ووافق المشتبه به لويجي مانجيوني على العودة إلى نيويورك، لمواجهة تهمة فيدرالية بالقتل، اليوم الخميس، أثناء مثوله أمام محكمة صباح اليوم في ولاية بنسلفانيا حيث تم القبض عليه الأسبوع الماضي بعد خمسة أيام من الفرار. ولم يتضح موعد مثوله أمام المحكمة لمواجهة التهم الفيدرالية.

وبعد مثوله أمام المحكمة في بنسلفانيا، تم تسليمه على الفور إلى اثني عشر رجل شرطة على الأقل من إدارة شرطة نيويورك كانوا في قاعة المحكمة، و اقتادوه بسرعة إلى سيارة دفع رباعي كانت منتظرة.

وبعد ذلك تم نقله إلى طائرة صغيرة تستخدمها شرطة مدينة نيويورك، توجهت به إلى منطقة نيويورك.

وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، اليوم الأربعاء، أصابع الاتهام إلى لويجي مانجيوني بقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير، بريان تومبسون، واعتبرت الجريمة "عملا إرهابيا". وقُتل تومبسون في الثالث من ديسمبر 2023 في مانهاتن في أثناء سيره إلى فندق، حيث كان يعقد مؤتمرا استثماريا لشركة يونايتد هيلث كير، أكبر شركة تأمين صحي في الولايات المتحدة، وتم إطلاق النار عليه في وضح النهار.

وأطلقت السلطات عمليات بحث واسعة للقبض على القاتل، وبعد أيام من التحقيقات المكثفة، تم القبض على مانجيوني في التاسع من ديسمبر في مطعم ماكدونالدز بمدينة ألتونا في ولاية بنسلفانيا.

ووجدت الشرطة بحوزته المسدس المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى جواز سفر وبطاقات هوية مزيفة. كما تم العثور على ملاحظات مكتوبة بخط اليد تظهر دوافعه والتي تشير إلى العداء لصناعة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وسبق أن تم اتهام مانجيوني في البداية بالقتل، لكن سرعان ما أضافت هيئة المحلفين تهمة الإرهاب، وهي تهمة نادرة في مثل هذه القضايا. ووفقا لقانون نيويورك، يمكن توجيه تهمة الإرهاب عندما يكون الهدف من القتل هو الترهيب أو الإكراه أو بقصد التأثير على سياسات أو سلوك وحدة حكومية.