سلطة النقد الفلسطينية: جهات مشبوهة تسطو على بنك في قطاع غزة

( د ب أ )

أعلنت سلطة النقد التي تمثل البنك المركزي في الأراضي الفلسطينية اليوم الخميس، أن "جهات مشبوهة" قامت بالسطو على فرع أحد البنوك في قطاع غزة وسرقة نحو 8 ملايين شيكل إسرائيلي (الدولار =7ر3 شيقل).

وأدانت سلطة النقد في بيان عملية السطو، معتبرة أن الأمر من شأنه أن يفاقم أزمة نقص السيولة التي يعاني منها سكان القطاع.

وتابع البيان أن جهود سلطة النقد لمعالجة أزمة النقص الشديد في السيولة في قطاع غزة "تصطدم بالاعتداءات المتكررة من جهات مشبوهة، الأمر الذي يحد من توفير السيولة النقدية في بعض فروع البنوك لإعادة تشغيل الصرافات الآلية والاستعداد لخدمة السكان حال وقف إطلاق النار".

وشدد البيان على ضرورة حماية ما تبقى من فروع البنوك في قطاع غزة لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية للسكان في ظل هذه "الظروف القاهرة" خاصة وأن معظم فروع البنوك خرجت عن الخدمة نتيجة القصف والتدمير.

وأكد البيان سلامة أموال المودعين رغم "التعديات" على مقرات البنوك و "سرقة" النقدية منها، مشددا على أن الودائع مضمونة ومكفولة.

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول الحادث أو الجهة التي تقف خلفه، فيما لم يصدر أي تعليق من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس.