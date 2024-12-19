"نريدها ديمقراطية لا دينوقراطية".. تظاهر المئات في دمشق للمطالبة بدولة مدنية (فيديو)

(وكالات)

احتشد المئات من الرجال والنساء في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، في تظاهرة حاشدة تطالب بإرساء نظام مدني في سوريا وإفساح المجال أمام النساء للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والسياسية.

وردّد المتظاهرون شعارات تنادي بالحرية والديمقراطية، أبرزها "سوريا حرة مدنية" و"نريد ديمقراطية لا دينوقراطية"، كما رفعوا لافتات تحمل رسائل مثل "نحو دولة قانون ومواطنة" و"لا وطن حرا دون نساء أحرار"، في تأكيد على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن المجتمع السوري الجديد.

من قلب ساحة الأمويين بدمشق عاصمة الدولة السورية الأموية التي امتدت شرقا و غربا جنوبا و شمالا و كانت منارة العالم لمدة 91 عام بالقوة و العلم.

#سوريا #حرة #مدنية pic.twitter.com/uMJgwtNmUJ — Muhannad Salton | مهنَّد سلطون (@MuhannadSalton) December 19, 2024

وتأتي هذه التحركات في أعقاب سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها على دمشق بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه عبر عمليات عسكرية انطلقت من شمال غرب سوريا.

وبدأت جبهة تحرير الشام، التي كانت تُعرف سابقًا بجبهة النصرة وتتبع تنظيم القاعدة وتتبنى فكرًا متطرفًا، منذ فكّ ارتباطها عن التنظيم في محاولة لتقديم نفسها بخطاب أكثر اعتدالًا، خاصة تجاه الأقليات الدينية في سوريا.

وكانت السلطة الجديدة قد عينت حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر حتى الأول من مارس يترأسها محمد البشير.