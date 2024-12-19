بمساعدة أمريكية.. نجل الرئيس الأوغندي يهدد باحتلال السودان

(وكالات)

أثارت تصريحات قائد الجيش الأوغندي، موهوزي موسيفيني، موجة من الاستنكار والقلق على الساحة الدولية بعد مشاركته منشورًا عبر حسابه على منصة "إكس" يتضمن تهديدات بغزو العاصمة السودانية، الخرطوم، بدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي تغريدته، كشف موهوزي موسيفيني، الذي يُعتبر الوريث الأقوى للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، عن خطط للإطاحة بالحكومة السودانية.

وقال موسيفيني "بمساندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، سنتمكن من السيطرة على الخرطوم وإنهاء الفوضى التي تعاني منها السودان قريبًا"، مضيفًا أن "أولاد الخرطوم الذين لا يعرفون معنى الحرب سيتعلمون درساً قاسياً" حسب تعبيره.

وردًا على هذه التصريحات، طالبت وزارة الخارجية السودانية حكومة أوغندا بتقديم اعتذار رسمي للأوغنديين، ووصفت تهديدات موهوزي بأنها "مسيئة وخطيرة".

وأكدت الوزارة أن مثل هذه التصريحات تُعد "طائشة وغير مسؤولة"، مشددة على أنها "سابق شاذ يعكس استهانة بالقانون الدولي وأعراف التعامل بين الدول واحترام الشعوب المتبادل".

وفي بيانها، دعت الخارجية السودانية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة تصريحات موهوزي، معتبرة إياها "تهديداً واضحاً للأمن الإقليمي والدولي وإساءة للأفارقة".

وأضافت أن هذه التصريحات تُظهر "خروجًا كاملًا عن قواعد شاغلي المواقع الرسمية والعسكرية، مما يعكس نقصاً في التعقل والانضباط".

وجاءت تصريحات موهوزي عقب لقائه برئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في الـ 16 من ديسمبر الجاري.

ويُعرف موهوزي موسيفيني بأنه شخصية مثيرة للجدل في أوغندا، حيث سبق وأن أغضب الجمهور من خلال منشورات مثيرة للجدل، كالتهديد بالاستيلاء على كينيا وعرض 100 بقرة طويلة القرون مقابل الزواج من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.