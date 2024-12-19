لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس وزراء باكستان: من يصمت على جرائم الاحتلال بحق الأبرياء شريك فيها

04:07 م الخميس 19 ديسمبر 2024

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- (مصراوي):

قال رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، إن إسرائيل صعدت هجماتها على قطاع غزة ووسعت عدوانها ليشمل الضفة ولبنان وسوريا.

وأضاف رئيس وزراء باكستان، خلال كلمته في جلسة خاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أن الحرب الإسرائيلية تستهدف الأبرياء ومن يصمت على جرائم الاحتلال فهو شريك فيها.

وأعرب شهباز شريف، عن دعمه كل الطرق السلمية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بالجهود المصرية والقطرية في هذا الشأن.

محمد شهباز شريف جرائم الاحتلال رئيس وزراء باكستان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات
خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة
بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية