رئيس وزراء باكستان: من يصمت على جرائم الاحتلال بحق الأبرياء شريك فيها

القاهرة- (مصراوي):

قال رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، إن إسرائيل صعدت هجماتها على قطاع غزة ووسعت عدوانها ليشمل الضفة ولبنان وسوريا.

وأضاف رئيس وزراء باكستان، خلال كلمته في جلسة خاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أن الحرب الإسرائيلية تستهدف الأبرياء ومن يصمت على جرائم الاحتلال فهو شريك فيها.

وأعرب شهباز شريف، عن دعمه كل الطرق السلمية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بالجهود المصرية والقطرية في هذا الشأن.