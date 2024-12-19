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الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة تمنع وقف إطلاق النار في غزة

03:48 م الخميس 19 ديسمبر 2024

محمود عباس أبو مازن

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القاهرة- (مصراوي)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنه يجب وضع حد لسياسة الإبادة والتجويع في قطاع غزة وسرقة الأراضي في الضفة والقدس الشرقية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في جلسة خاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي يخرق كل القوانين الدولية ويجب ضمان عدم الإفلات من العقاب على جرائمه.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الولايات المتحدة تمنع وقف إطلاق النار في غزة باستخدامها الفيتو في مجلس الأمن.

محمود عباس أبو مازن فلسطين الولايات المتحدة غزة
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