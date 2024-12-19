انبهار مرافق أردوغان بالقصر الجمهوري.. لحظة استقبال السيسي للرئيس التركي- فيديو

القاهرة-(مصراوي):

وثق مقطع فيديو، انبهار مرافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقصر الجمهوري في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره التركي، في مقر انعقاد قمة الدول الثماني النامية بالعاصمة الإدارية.

ووجه الرئيس التركي الشكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وجهوده في دعم عمل المنظمة، مثمنًا دور مصر التي تلعبه في دعم برامج الشباب سعيا منها لتمكينهم اقتصاديا.

إيه رأيك في القصر الجمهوري المصري في العاصمة الإدارية الجديدة يا رجب @RTErdogan .. العيال عندك كانوا بيصرخوا وينبحوا لما يتكلموا عنه، لكن واضح انه مُبهر والحارس بتاعك منبهر من الفخامة 🇪🇬 😎 pic.twitter.com/omddVRCH5e — Ѕ 🅰 Ⓜ E H🇪🇬 (@samehabouelkhie) December 19, 2024

وأكد أردوغان خلال كلمته في القمة الـ11 لمنظمة الدول الثمانية النامية، أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشددًا على ضرورة تبني حلول اقتصادية مبتكرة إلى جانب الحلول السياسية لمعالجة الأزمات الراهنة.

ودعا الرئيس التركي إلى دعم الشباب وريادة الأعمال باعتبارهما مفتاح النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن دول المنظمة تتمتع بميزة ديموجرافية فريدة، حيث يشكل الشباب غالبية السكان، مقارنة بالدول الغربية التي تعاني من شيخوخة سكانها.

وشدد على أهمية تعزيز المهارات الرقمية للشباب ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنية التحتية الشاملة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة هي عوامل أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في تحسين القطاعات المختلفة مثل الزراعة والسياحة والصناعة في دول المنظمة.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.