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بعد هجوم اليمن.. نتنياهو: الحوثيون هم الذراع الأخيرة للمحور الإيراني

03:38 م الخميس 19 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد اليمن، بالقول إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا استراتيجية للحوثيين في ميناء الحديدة وعمق اليمن.

وقال نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي، هاجم أهداف الحوثيين ردا على هجماتهم المتكررة على أهداف مدنية بإسرائيل.

وتابع نتنياهو، "الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".

وأضاف نتنياهو، أنه بعد تدمير قدرات حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني وسقوط نظام بشار الأسد فإن جماعة أنصار الله الحوثية تكون هي تقريبا الذراع الأخيرة الباقية لـ "محور الشر الإيراني".

وشن سلاح الجو الإسرائيلي، ليل أمس الأربعاء، سلسلة هجمات جوية قال إنها موجهة ضد أهداف استراتيجية في اليمن.

نتنياهو الحوثيون إيران هجوم اليمن
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