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ميقاتي أمام قمة الـ8: يد الله مع الجماعة وحتمًا سننجح في تحقيق مصلحة الشعوب

02:06 م الخميس 19 ديسمبر 2024

نجيب ميقاتي

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القاهرة- (مصراوي)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أهمية العمل الجاد والمثابرة والتعاون بيد واحدة بين جميع الدول من أجل أن تكون الكلمة واحدة.

وقال ميقاتي في كلمته -أمام القمة الـ11 لمنظمة الدول الأعضاء الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالقاهرة: "إن يد الله مع الجماعة فكل ما التقينا سويا وكنا يدا واحدة حتما سننجح، مشددا علي أهمية التركيز علي الأعمال المشتركة والقيام بالمزيد من أجل المنفعة العامة".

وأضاف أن لبنان دائما علي استعداد أن تكون بجانب المنظمة من أجل النجاح وتحقيق مصلحة الشعوب، متمنيا التوفيق للدول الأعضاء من خلال المؤتمرات والجلسات المقبلة.

نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية منظمة الدول الأعضاء الثماني النامية
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