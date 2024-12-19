طهران: إعادة فتح السفارتين المصرية والإيرانية سيكون قريبًا

وكالات

قال مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني مهدي سنائي، إنه "سيتم إعادة فتح السفارتين الإيرانية والمصرية قريبًا".

وحسب وكالة مهر للأنباء الإيرانية، فإن سنائي، أوضح أن حوارًا جيدًا جرى في نوفمبر الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وتم اتخاذ خطوات أولية وبدء محادثات سياسية بين الجانبين.

وتابع أن: هناك إرادة متبادلة لدى البلدين لاستئناف العلاقات، ونأمل أن تثمر الخطوات المتخذة عن إعادة فتح السفارتين في المستقبل القريب،

وقطعت إيران العلاقات الدبلوماسية مع مصر عام 1980 بعد اندلاع الثورة في إيران، بينما كانت مصر بقيادة الرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات تتهيأ لإبرام معاهدة السلام مع إسرائيل، فانحازت طهران إلى ما أسمته "خيار المقاومة" بعد سقوط نظام الشاه في 11 فبراير 1979.