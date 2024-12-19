بلجيكا: نحتاج للتعامل مع النظام الجديد في سوريا

وكالات

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الخميس، إن بلاده تحتاج للتعامل مع النظام الجديد في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم، مضيفًا أنه يجب على بروكسل فعل كل ما بوسعها لدعم استقرار سوريا.

وبعد سقوط النظام السوري بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد، تعمل دول العالم على تحديد الطريقة التي ستتعامل بها مع الإدارة السورية الجديدة والتي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني".