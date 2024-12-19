لأول مرة منذ سقوط الأسد.. انتشار عسكري سوري على الحدود مع العراق

بغداد - (د ب أ)

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الخميس، أن السلطات السورية نشرت لأول مرة قوات عسكرية نظامية معززة بمجاميع من الفصائل المسلحة في منفذ "البو كمال" السوري المقابل لمنفذ "القائم" العراقي في محافظة الأنبار، الواقع على بعد 550 كم أقصى غربي العراق.

وأفاد تلفزيون العراقية، في تغطية من منفذ القائم الحدودي العراقي، بـ "انتشار قوات عسكرية سورية يرتدي عناصرها الزي العسكري النظامي الموحد والقبعات الحمراء، وعناصر أخرى من الفصائل المسلحة ترتد زي الجماعات المسلحة لأول مرة في منفذ البوكمال السوري، منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الاسد".

وأوضح: أن عدد القوات داخل الحدود السورية يتراوح بين 100 إلى 200 عسكري ومسلح يحملون بنادق عسكرية فيما تواجدت قوات عسكرية عراقية تتقدمها دبابتان عند مدخل منفذ القائم الحدودي العراقي.

وذكر أنه لم تحدث أية حالات تماس بين القوات العراقية والسورية، مشيرًا إلى أنه شوهدت وسط هذا الانتشار العسكري السوري خروج عدد من العائلات السورية من الجانب العراقي التي غادرت طوعًا من العراق.

ويذكر أن عشرات العائلات السورية التي كانت تقطن العراق غادرت إلى بلادها بعد الإطاحة بالأسد، كما استقبل العراق أعدادًا كبيرة من العراقيين قادمين من الأراضي السورية وهذا الأمر يشمل أيضًا عددًا من الشاحنات في كلا الجانبين.

وكان العراق نشر آلافًا من القوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي على طول الشريط الحدودي مع سوريا الذي يبلغ أكثر من 620 كيلومترًا، معززة بإجراءات أَمنية وحواجز إسمنتية وأسلاك شائكة وخندق أمني كبير وحماية من القوات الجوية والكاميرات الحرارية.