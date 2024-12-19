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بوتين: لم ألتق بالأسد حتى الآن وروسيا لم تُهزم في سوريا

01:33 م الخميس 19 ديسمبر 2024

فلاديمير بوتين

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(وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديميربوتين، اليوم الخميس، إن روسيا أخرجت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وتابع بوتين، أن روسيا، لم تُهزم في سوريا، مشيرًا إلى تحقيق أهدافها هناك.

وصرح الرئيس الروسي، أن لم يلتق حتى الآن بالرئيس السوري السابق، بشار الأسد بعد هروبه إلى روسيا، معربًا عن استعداده للقائه به.

كما أعرب بوتين، عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في أي وقت.

وأفاد بوتين، أن سيسأل الأسد عن الصحفي الأميركي، أوستن تايس المفقود في سوريا منذ عام 2012.

فلاديمير بوتين روسيا سوريا بشار الأسد سقوط بشار الأسد
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