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بدء إعادة الجنود السوريين الفارين إلى بلدهم

01:27 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الجنود السوريين

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وكالات


أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، بأنه بدأت إعادة العشرات من الجنود السوريين إلى بلدهم من منفذ القائم الحدودي، وذلك بعد فرارهم إلى العراق عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وجاء ذلك بعدما تظاهر عشرات من الجنود السوريين وهم يهتفون "بدنا نرجع"، مطالبين السلطات العراقية بالسماح لهم بالعودة إلى البلاد.

ولم تعلق السلطات العراقية على الأسباب التي تمنع هؤلاء الجنود من العودة إلى بلادهم.

وفي الساعات التي سبقت سقوط النظام السوري على رأسه الرئيس بشار الأسد وسيطرة الجماعات المسلحة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر الجاري، سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارّين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي.

الجنود السوريين العراق سوريا
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