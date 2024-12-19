بدء إعادة الجنود السوريين الفارين إلى بلدهم

وكالات



أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، بأنه بدأت إعادة العشرات من الجنود السوريين إلى بلدهم من منفذ القائم الحدودي، وذلك بعد فرارهم إلى العراق عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

عشرات الحافلات «الخضراء» على الحدود العراقية السورية تستعد لعودة حوالي 2400 جندي وضابط -وربما قادة كبار- من جيش الأسد السابق فروا إلى العراق بعد تحرير دمشق ودخول قسد الى شرق الفرات.



🛰️ صور أقمار صناعية للمخيم الذي كان يقطنه الجنود في مطار المرصنات في صحراء الرطبة غربي العراق. pic.twitter.com/YyRK0R4Jaw — علي كيڤار (@iraqdefense) December 19, 2024

وجاء ذلك بعدما تظاهر عشرات من الجنود السوريين وهم يهتفون "بدنا نرجع"، مطالبين السلطات العراقية بالسماح لهم بالعودة إلى البلاد.

جنود من الجيش السوري الذين غادروا إلى العراق يتظاهرون بمخيمهم في صحراء الغربية للمطالبة بعودتهم إلى سوريا..؟؟

خرب عرضج يدنيا من ادور تكفر بالظالم كفر ، ننتظر دورانها عالذيول في العراق قولوا يا الله 🤲🏼🤲🏼🤲🏼 pic.twitter.com/KVJNnhfEA3 — د.دارك (@dr_daark) December 17, 2024

ولم تعلق السلطات العراقية على الأسباب التي تمنع هؤلاء الجنود من العودة إلى بلادهم.

وفي الساعات التي سبقت سقوط النظام السوري على رأسه الرئيس بشار الأسد وسيطرة الجماعات المسلحة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر الجاري، سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارّين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي.