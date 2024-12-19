سكرتير عام منظمة الـ8: بذلنا جهودًا لتمكين الشباب وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء

القاهرة- (مصراوي):

أكد سكرتير عام منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي إزياكا إمام اليوم الخميس، أن المنظمة لعبت دورا مهما وقدمت الكثير من الاتفاقيات وبذلت قصارى جهدها خلال القمة الماضية، من أجل تمكين الشباب والتنمية وقامت بتعزيز التعاون مع كل الدول الأعضاء والمنظمات والشركاء والأمم المتحدة وكافة الهيئات المختصة وذات الصلة.

وقال إمام - في كلمته أمام القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة: "قمنا بإعلان مدينة أنطاليا كونها مدينة السياحة حيث حصلت على الجائزة الخاصة بالقمة الثمانية، وكنا سعداء بالحشد الذى وجدناه لكافة المشاريع الخاصة لاسيما الخاصة بملف الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء، ونسعى لدعم التعاون المثمر والتعاون مع القطاع الخاص من أجل فتح آفاق كبيرة للتعاون ودعمنا مبادرات كثيرة لا سيما فيما يخص التجارة الإلكترونية".

وأضاف: "أن هذا التعاون الكبير الذي قمنا به الفترة الماضية قد دعم أربع استراتيجيات وهي التفكير في أهمية التوسع من أجل أن يكون لدى القمة قيادة حكيمة وشاملة ومتكاملة اقتصاديا ثم ضرورة وجود صندوق تمويل تابع لمجموعة الثمانية النامية من أجل تمويل ودعم المشاريع في الدول الأعضاء والتركيز على التحول تجاه الاقتصاد الأخضر ودعم المنظمات الخاصة بنا، ووجود دعم وشراكة حقيقية وتمكين للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقودها الشباب".

وأشار إلى أنه تحدث مع السفير الباكستاني سهيل محمود عن أهمية دعم منظمة الثمانية النامية والتي تم تدشينها في الأساس من أجل أن يكون هناك اقتصاد شامل دائري لكافة الدول..معربا عن ثقته بأن المنظمة ستستمر في النمو والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي مما سيجلب الرخاء والدعم الشامل لكافة الدول الأعضاء.

ووجه سكرتير عام منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي الشكر والتقدير للرئيس السيسي على استضافة هذه القمة المهمة والحفاوة التي شهدها قادة الدول، معربًا عن سعادته بوجوده في هذه القمة، موجها الشكر أيضا لرئاسة بنجلاديش لقمة الثمانية النامية منذ عام 2021، مقدما التهاني للرئيس السيسي علي توليه قيادة القمة الثمانية النامية.