رئيس وزراء بنجلاديش: مصر لها دور كبير في تعزيز التعاون الدولي ودعم القيم المشتركة

القاهرة- (مصراوي)

أعرب رئيس وزراء بنجلاديش، محمد يونس، عن سعادته البالغة بالتواجد في ضيافة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر، مثمنًا الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم القيم المشتركة وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار محمد يونس، خلال كلمته في أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إلى أنه منذ تولي بنجلاديش رئاسة المجموعة في عام 2024، حرصت بلاده على دعم التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها المجموعة، وخاصةً في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الجميع.

وأكد أهمية تأسيس مجلس متابعة لمجموعة الثمانية النامية لتعزيز سبل التعاون، مشيدًا بالدعم الذي حظيت به بنجلاديش من جميع الدول الأعضاء خلال رئاستها للدورة الماضية.

وأعلن رسميًا تسليم رئاسة المجموعة إلى مصر، معبرًا عن ثقته الكبيرة في القيادة المصرية وقدرتها على تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة خلال هذه الدورة.. مشيرا إلى أن بنجلاديش ستقدم دعمها الكامل وغير المشروط لمصر، داعيًا جميع الدول الأعضاء إلى التكاتف لمواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة وسد الفجوات التي تعيق التنمية المشتركة.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس وزراء بنجلاديش شكره العميق للدول الأعضاء على دعمهم لبلاده خلال فترة رئاستها، متمنيًا لمصر التوفيق والنجاح في قيادة المجموعة.