لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة

12:25 م الخميس 19 ديسمبر 2024

مسعود بزشكيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:
عبّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن "اعتزازه" بوجود في مصر؛ للمشاركة في فعاليات قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".

وقال بزشيكان في كلمته: "أشكر الرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وتنظيم هذا المؤتمر بالغ الأهمية، وأعبر عن اعتزازي بوجودي في الدولة العظيمة مصر، كما أشكر الأمين العام للقمة على الجهد المبذول".

وأضاف الرئيس الإيراني: "واحدة من الأشياء التي نريد تسليط الضوء عليها، هو التاريخ العظيم لمصر: مصر دولة النيل والحضارة، وهي نموذج من الجمال والتاريخ".

وتابع: "أريد أن أقول إنه من خلال الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي لقمة الدول الثمانية، سنكون قادرين على المضي قدمًا بمنظمتنا، وكذلك على دعم الشراكات ما بيننا البعض".

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الرئيس السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة
بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية
تحليق لطائرات الاحتلال واستهداف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء. . ماذا حدث في اليمن؟