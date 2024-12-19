الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة

كتب- أحمد جمعة:

عبّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن "اعتزازه" بوجود في مصر؛ للمشاركة في فعاليات قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".

وقال بزشيكان في كلمته: "أشكر الرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وتنظيم هذا المؤتمر بالغ الأهمية، وأعبر عن اعتزازي بوجودي في الدولة العظيمة مصر، كما أشكر الأمين العام للقمة على الجهد المبذول".

وأضاف الرئيس الإيراني: "واحدة من الأشياء التي نريد تسليط الضوء عليها، هو التاريخ العظيم لمصر: مصر دولة النيل والحضارة، وهي نموذج من الجمال والتاريخ".

وتابع: "أريد أن أقول إنه من خلال الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي لقمة الدول الثمانية، سنكون قادرين على المضي قدمًا بمنظمتنا، وكذلك على دعم الشراكات ما بيننا البعض".