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بعد الهجوم الحوثي.. أبو عبيدة: نبارك عملية "إخوان الصدق" ضد إسرائيل

12:15 م الخميس 19 ديسمبر 2024

أبو عبيدة

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(وكالات)
قال المتحدث العسكري، باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن المقاومة تبارك الهجوم الصاروخي الذي نفذه أنصار الله الحوثي باتجاه إسرائيل.
وأشاد أبو عبيدة بموقف الحوثيين الصلب في اليمن، ووقوفهم إلى جانب قطاع غزة.

ودعا أبو عبيدة، الحوثيين الذين وصفهم بـ "إخوان الصدق" إلى تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة.
وأدان أبو عبيدة ، الهجمات الإسرائيلية التي نفذها الجيش الإسرائيلي على اليمن ليل أمس.

أبو عبيدة إسرائيل حماس الهجوم الحوثي
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