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الجولاني يزور مدرسته القديمة في دمشق ويلتقط صورة مع مديرته (فيديو)

12:04 م الخميس 19 ديسمبر 2024

أحمد الشرع

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(وكالات)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، أثناء زيارته لمدرسته القديمة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

وخلال الزيارة رافق الجولاني مديرة المدرسة هيفاء قويدر، التي لا تزال على رأس عملها منذ سنوات.

وظهر الجولاني خلال الفيديو وكأنه يعيد استكشاف ماضيه، وطلب التقاط صور تذكارية خلال الزيارة.

كما زار الجولاني منزله القديم في الحي ذاته قبل أيام.

أحمد الشرع الجولاني دمشق
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