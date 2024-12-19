إعصار يهدد جزيرة فانواتو بالمحيط الهادي عقب الزلزال المدمر

بورت فيلا- (أ ش أ)

تواجه جزيرة فانواتو بالمحيط الهادي خطر الانهيارات الأرضية الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها أول امس الثلاثاء وأسفر عن مصرع 14 شخصا على الأقل .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد والمخاطر الجيولوجية في فانواتو من أن نظام الضغط المنخفض سيؤدي لهطول الأمطار في وقت مبكر من الأسبوع المقبل ، مع وجود احتمالية منخفضة إلى متوسطة لتطور إلى إعصار.

ويأتي التحذير في الوقت الذي تظل فيه عاصمة فانواتو، بورت فيلا، بدون مياه بعد أن تسبب زلزال بقوة 7.3 درجة في إتلاف الخزانات وتسبب في دمار واسع النطاق.

وأنقذت فرق الطوارئ سبعة ناجين من مبنى بيلابونج المنهار في منطقة الأعمال المركزية في بورت فيلا.

وفي سياق متصل ، أعلنت السلطات اليوم الخميس إن فرق الإنقاذ والمساعدة الطبية الأسترالية وصلت إلى فانواتو .

وتعمل فرق الطوارئ، بما في ذلك أفراد البحث والإنقاذ الأستراليون والفرنسيون، على انتشال الناجين المحاصرين تحت المباني المنهارة والانهيارات الأرضية في بورت فيلا.

وعرضت دول أخرى أيضا الدعم، حيث من المتوقع وصول طائرة عسكرية أمريكية يوم الخميس، بينما أرسلت فرنسا مروحية عسكرية مزودة باتصالات عبر الأقمار الصناعية ومهندسين عسكريين.

وقال مسئولون نيوزيلنديون إن طائرة هيركوليس تابعة لسلاح الجو الملكي النيوزيلندي وصلت إلى بورت فيلا تحمل معدات إنقاذ ومساعدين طبيين، وستساعد في إجلاء النيوزيلنديين.