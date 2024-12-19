باكستان تنتقد العقوبات الأمريكية على برنامجها الصاروخي

إسلام آباد (أ ب )

انتقدت باكستان، اليوم الخميس، العقوبات الأمريكية الجديدة على برنامج الصواريخ الباليستية للبلاد، ووصفته بـ "التمييزي" الذي يعرض سلام وأمن المنطقة للخطر.

وحذرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، من أن العقوبات " تخلف تداعيات خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي لمنطقتنا والمنطقة الأوسع نطاقًا". كما أنها تثير شكوكًا بشأن ادعاءات أمريكية بأن الكيانات المستهدفة متورطة في انتشار الأسلحة، لأن العقوبات السابقة كانت تستند إلى مجرد شكوك وشبهات بدون أي دليل.

كما اتهمت إسلام آباد، الولايات المتحدة " بازدواجية المعايير" لقيامها بإلغاء متطلبات الترخيص للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة للدول الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أحد الكيانات التي تم فرض عقوبة عليها هو مجمع التنمية الوطني ومقره إسلام آباد، الذي يعمل على الحصول على المواد لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى في باكستان، وتتضمن سلسلة صواريخ "شاهين" الباليستية.

وكتب المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، عبر منصة " إكس"، أمس الأربعاء، أن واشنطن واضحة ومتسقة مع مخاوفها تجاه مثل هذا الانتشار للأسلحة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل بصورة بناءة مع باكستان بشأن هذه القضايا.