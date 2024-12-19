الرئيس التركي يصل مقر انعقاد قمة مجموعة الثماني النامية

القاهرة - مصراوي:

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة الإدارية.

ويشارك في القمة أيضا وزير التجارة التركي عمر بولات ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالين ومدير الاتصالات فخر الدين ألتون، إضافة إلى مستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف كاجاتاي كيليتش.

وتناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ،كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.

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