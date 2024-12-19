الحوثيون: نفذنا عملية نوعية ضد إسرائيل تزامنًا مع العدوان على اليمن

(وكالات)

قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، اليوم الخميس، إنهم استهدفوا موقعين عسكريين حساسين بيافا المحتلة بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.

وصرح الناطق العسكري، أن العملية النوعية التي نفذوها حدثت بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وتابع الناطق العسكري، أن تنفيذ العملية العسكرية لموقعين عسكريين في يافا تم بنجاح.

وقامت جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتوجيه ضربات إلى مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للحوثيين، من خلال توجيه سلسلة من الضربات الجوية.

وقالت أنصار الله، إن الدفاع المدني أخمد الحرائق في محطة توليد كهرباء حزيز بمحافظة صنعاء بعد الضربات الإسرائيلية.