إسرائيل توسع دائرة هجماتها ضد الحوثيين وتهدد "اليد التي تُرفع ضدنا ستُقطع"

(وكالات)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة هجمات جوية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن.

وقال كاتس في بيان: "استهدفنا الحوثيين في اليمن الليلة الماضية، وسنواصل ضرب كل من يحاول المساس بأمن إسرائيل".

وأضاف مهددًا "اليد التي تُرفع ضد إسرائيل ستُقطع، ومن يعتدي علينا سيواجه ردة فعل أشد قسوة".

وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، فإن الغارات ركزت على تدمير القدرات العسكرية لجماعة الحوثي ومنعها من استخدام المنشآت المستهدفة في تهريب الأسلحة الإيرانية.

وأكد هجاري أن "القوات الجوية الإسرائيلية أصابت أهدافها بدقة، بما في ذلك محطات الطاقة ومنشآت النفط التي تخدم الحوثيين".

وأضاف أن توقيت الضربات تم تحديده بناءً على اعتبارات عسكرية بحتة، مؤكدًا أنها ليست ردًا مباشرًا على إطلاق صاروخ باليستي على إسرائيل خلال الليل.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الهجمات الإسرائيلية خلفت أضرارًا كبيرة، شملت تعطيل ثلاثة موانئ بحرية في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وذكرت التقارير أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منشأة رأس عيسى النفطية حيث أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين، بينما طالت 16 غارة مناطق في مدينة الحديدة والعاصمة صنعاء.