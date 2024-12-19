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القادة الأوروبيون يناقشون تداعيات سيطرة الفصائل على السلطة بسوريا

10:24 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

بشار الأسد

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وكالات

يلتقي القادة الأوربيون، اليوم الخميس، لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، حيث تواجه الكتلة الأوروبية قرارات بشأن كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في البلاد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل الاجتماع إنه يمكن إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق على سوريا في حال أحرزت القيادة الجديدة تقدما نحو انتقال شامل وديمقراطي للسلطة.

ويأمل القادة الأوروبيون أن يتم تصنيف سوريا دولة آمنة مجددا في ظل القيادة الجديدة، مما سيعني أنه يمكن للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء السورية والبدء في عملية الترحيل.


بشار الأسد سوريا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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