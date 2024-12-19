الدفاع المدني السوري يخمد 8 حرائق في عموم البلاد

دمشق- (د ب أ)

أعلن الدفاع المدني السوري اليوم الخميس إخماد ثمانية حرائق اندلعت في عموم البلاد دون وقوع إصابات.

وقال الدفاع المدني ، في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، "أخمدت فرقنا يوم أمس الأربعاء، 5 حرائق اندلعت في المناطق السورية، أحدها بمخيم في مدينة الراعي شمالي حلب، وآخر بمنزل سكني بمدينة حماة".

وأشار إلى "حريق في قاعة استقبال استاد حلب الدولي، وحريق في مستودع لمواد التدفئة بمدينة أرمناز غربي إدلب، وحريق في ثلاث سيارات وآخر في محل لبيع البطاريات بمدينة دمشق، وحريق في بقالة بمدينة طرطوس، وحريق في مبنى عام بمدينة جبلة".

وأضاف أن "الفرق بردت أماكن الحرائق وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين".