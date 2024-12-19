أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 768220 جنديًا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 768 ألفا و220 جنديا، بينهم 1530 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9576 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأربعاء، و19799 مركبة قتالية مدرعة، و21178 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1026 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و20521 طائرة مسيرة، و2943 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و31678 من المركبات وخزانات الوقود، و3656 من وحدات المعدات الخاصة.