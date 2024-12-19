تركيا ترفض اتهام ترامب لأردوغان بـ"الاستيلاء" على السلطة في سوريا



وكالات

رفضت أنقرة الأربعاء الاتهام الذي وجّهه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الاستيلاء" على السلطة في سوريا بواسطة الفصائل السورية التي تمكّنت عبر هجوم عسكري خاطف من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة "إرادة الشعب السوري هي التي تتولى السلطة الآن، ووصف الأمر بأنه استيلاء تركي على سوريا خطأ فادح".

وأضاف فيدان: "لا يمكننا وصف الأمر بأنّه استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحا وصف ما يحصل في سوريا" على هذا النحو، موضحًا أن هذا سيكون هذا آخر ما تود تركيا رؤيته يحدث، لأنّها تتعلّم دروسا مهمّة ممّا حدث في المنطقة، لأنّ ثقافة الهيمنة هي التي دمّرت المنطقة".

وأوضح "لهذا السبب فإنّ التعاون ضروري. لا الهيمنة التركية، ولا الهيمنة الإيرانية ولا الهيمنة العربية، بل التعاون".

وكان ترامب اعتبر، الاثنين، إطاحة الأسد "استيلاء غير ودّي" على السلطة في سوريا من جانب تركيا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنّ تركيا ذكية للغاية. أردوغان رجل ذكي جدا وصلب جدا، لكنّ تركيا نفّذت عملية استيلاء غير ودّية، من دون خسارة الكثير من الأرواح. أستطيع أن أقول إنّ الأسد كان جزارا، وما فعله بالأطفال كان وحشيا".