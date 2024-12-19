تحليق لطائرات الاحتلال واستهداف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء.. ماذا حدث في اليمن؟

وكالات

استهدف الطيران الإسرائيلي، محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، اليوم الخميس، بـ15 غارة علي منشأت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

وقالت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين، إن غارات جوية أصابت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس، وتسببت في مقتل 9 أشخاص، وفقا لما ذكرته الغد.

وذكرت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين، أن 7 قتلوا في ضربة على ميناء الصليف بينما قتل 2 في ضربتين على منشأة رأس عيسى النفطية، حيث يقع الميناء والمنشأة في محافظة الحديدة بغرب اليمن.

وأضافت، أن الغارات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة جنوب وشمال العاصمة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء، إن 5 غارات استهدفت ميناء الحديدة واستهدفت غارتان منشأة رأس عيسى النفطية.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل في صنعاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أكتوبر يتم تنفيذ هجوم على اليمن.

وحلق طيران حربي إسرائيلي بشكل مكثف فوق صنعاء والحديدة، وتم شن سلسلة غارات استهدفت البنية التحتية وخصوصا في قطاع الكهرباء ما أدى إلى انقطاع شبه تام في صنعاء والحديدة.

واستهدفت هذه الغارات البنية التحتية علي غير العادة مما يجعل أصابع الاتهام تتجه ناحية إسرائيل.

وقالت مصادر ميدانية، إن 5 غارات استهدفت صنعاء وأكثر من 10 غارات كانت على محافظة الحديدة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم استهداف منشآت استراتيجية وبنية تحتية عسكرية وأحد الثكنات التابعة للحوثيين، بالإضافة لمحطة كهرباء كبيرة في صنعاء والحديدة.