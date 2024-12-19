ردا على الحوثيين.. غارات إٍسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة في اليمن

وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات ردا على استهداف وسط إسرائيل بصاروخ أطلقته حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وسائل إعلام يمنية، أن غارات عدوانية استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

واستهدفت بعض الضربات محطات الكهرباء في العاصمة، بالإضافة إلى محطة رأس عيسى النفطية على البحر الأحمر.

ونفذت الضربات بعد أن قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية.

من حهته قال الجيش الإسرائيلي، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار الخاصة بالصواريخ والقذائف في ضوء احتمال سقوط حطام ناتج عن الاعتراض.

وشنّت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات على الحوثيين على مدار عام تقريبا بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في ممر البحر الأحمر.