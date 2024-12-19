الداخلية اللبنانية: زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا البلاد وغادرا عبر المطار

وكالات

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أن مستشار بشار الأسد لشؤون الأمن الوطني علي مملوك غير موجود في لبنان ولم يدخل البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف، أنه في حال دخل علي مملوك البلاد سيتم توقيفه، قائلا: "لقد عممت صوره في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت في حال حاول المرور بأوراق مزورة".

وأشار إلى أن زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان وغادرا عبر المطار، لافتا إلى أن كل شخصية غير مطلوبة تدخل إلى لبنان بطريقة شرعية يسمح لها بالمغادرة.