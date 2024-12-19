للمرة الثانية.. مسيرة أوكرانية تشعل حريقا في مصفاة نفط بروستوف الروسية

وكالات

قال حاكم منطقة روستوف الروسية، اليوم الخميس، إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك للنفط في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا، وهي المرة الثانية في غضون 6 أشهر التي تتعرض فيها المنشأة للقصف.

وذكر يوري سليوسار في منشور على تطبيق تيليجرام: "اندلع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك للنفط نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة. توجهت أطقم الطوارئ والإنقاذ إلى الموقع"، وفقا لما ذكرته الغد.

وتسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في يونيو حزيران في تعطيل الإنتاج في المصفاة لمدة شهرين.

وأعلنت روسيا سيطرتها على قريتين قرب مدينة كوراخوف في دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث تتراجع قوات كييف بشكل يومي أمام تقدم القوات الروسية التي تتفوق عليها على صعيد العتاد والعدد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الأربعاء، أن جنودها سيطروا على ستاري تيرني، وترودوفي القريبة من مدينة كوراخوف المنجمية التي تتعرض لهجمات روسية منذ أسابيع عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة ستاري تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجومًا مضادًا شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".