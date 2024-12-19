إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن.. وغارات على صنعاء والحديدة

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه اعترض صاروخا أطلقت من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان، أنه تمّ تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال أن يكون هناك حطام متساقط من عملية الاعتراض، بحسب سكاي نيوز.

كان الجيش قد ذكر في وقت سابق، أن صفارات الإنذار قد دوت في مناطق عدة بوسط إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام الحوثية، فإن الغارات استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال صنعاء.

وهذا ثاني اعتراض لصاروخ أطلق من اليمن يعلن عنه الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع، حيث أعلن الإثنين، أنّه اعترض بنجاح صاروخا أطلق من اليمن، في هجوم أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عنه.

وفي هجوم منفصل وقع كذلك الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض في البحر المتوسط طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن.