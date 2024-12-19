ما سبب انهيار الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة؟

وكالات

كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، في إحاطة أمام ملحقين عسكريين أجانب، عن سبب انهيار الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة.

وقال، إن الجيش السوري لم يستطع إجراء تدريبات بانتظام، وكان تدريبه القتالي سيئا بسبب العقوبات الأمريكية.

وأضاف: "في 27 نوفمبر، شنت المعارضة هجوما من منطقة خفض التصعيد في إدلب، ولم تتمكن القوات الحكومية من توفير المقاومة الكافية".

ولفت إلى أن موسكو قامت بمحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية سورية في صيغة أستانا، لكن هذا لم يناسب الولايات المتحدة وبريطانيا في المقام الأول، وأن الدولة السورية قد دُمرت فعليا.

وأصدر الرئيس السوري السابق بشار الأسد أول بيان منذ الإطاحة به من السلطة، قائلا إنه نُقل إلى روسيا من قاعدة حميميم في 8 ديسمبر عند تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة، بعد أن كان قد غادر دمشق في صباح ذلك اليوم مع اقتراب مقاتلي المعارضة.

ونُشر بيانه المكتوب على قناة الرئاسة السورية على تطبيق تليغرام وجاء بتاريخ 16 ديسمبر من موسكو، حيث مُنح حق اللجوء.

وأطاحت الفصائل المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بالأسد في هجوم خاطف أنهى حكم العائلة الذي استمر أكثر من 50 عاما.