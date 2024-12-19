وزير خارجية أمريكا: لن نسمح بأن تكون سوريا أرضا خصبة للإرهاب

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة في العملية الانتقالية بسوريا.

وأكد بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تكون سوريا أرضا خصبة للإرهاب، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "سارعنا بمحاولة خلق توافق بين جيران سوريا والمجتمع الدولي حول الاتجاه الذي يأمل العالم أن تسير سوريا فيه".

وتابع: "نريد التأكد من أن القوى الجديدة وخاصة هيئة تحرير الشام تسمع بوضوح توقعات العالم إذا كانت تريد الاعتراف والدعم".

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون قد دعا القيادة الجديدة في سوريا إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.