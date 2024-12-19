إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب انتشار إنفلونزا الطيور

وكالات

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافن نيوسوم، حالة الطوارئ في الولاية بعد تفشي إنفلونزا الطيور بشكل متسارع في عدة مناطق.

واكتشف المسؤولون الفيروس في 645 قطيعا من الأبقار الحلوب وهو عدد أكبر من أي ولاية أخرى حتى الآن.

وقال جافن نيوسوم، إن تفشي إنفلونزا الطيور بين الأبقار الحلوب في الولاية يشكل حالة طوارئ.

وذكر نيوسوم في بيان: "هذا الإعلان هو إجراء لضمان حصول الوكالات الحكومية على الموارد والمرونة التي تحتاجها للاستجابة بسرعة لوقف التفشي".

وتابع: "بينما يظل الخطر على الجمهور منخفضا، سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس"، وفقا لروسيا اليوم.

ولم تكن كاليفورنيا من بين الولايات الأولى التي اكتشفت فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في الأبقار الحلوب، ولكن منذ أول تحديد لقطيع مصاب في أواخر أغسطس وجدت وزارة الزراعة في الولاية الفيروس في 645 مزرعة ألبان، حوالي نصفها في الثلاثين يوما الماضية وحدها.

وجاء الإعلان في أعقاب أنباء عن دخول شخص في لويزيانا إلى المستشفى بسبب إنفلونزا الطيور وهي أول حالة إصابة شديدة في إنسان يتم تحديدها حتى الآن في الولايات المتحدة.

ويمنح إعلان حالة الطوارئ السلطات المحلية والولائية الموارد التي تحتاجها لاحتواء تفشي المرض بما في ذلك انتداب الموظفين أو إصدار العقود.

ويعتقد أن تفشي المرض بين الأبقار الحلوب بدأ في تكساس في وقت مبكر من هذا العام، وحتى أمس الأربعاء تم تحديد 865 قطيعا مصابا في 16 ولاية.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إصابة 61 شخصا بفيروس "H5N1"، وأشارت إلى سبعة آخرين كحالات "محتملة".

وتم تتبع 37 حالة فقط من أصل 61 حالة إلى التفاعل مع الأبقار المصابة أما الإصابات المتبقية فقد نسبت إما إلى التعرض للدواجن المريضة أو من سبب غير معروف.

وانتقد العديد من الخبراء بمن فيهم خبراء منظمة الصحة العالمية، استجابة الولايات المتحدة لتفشي المرض.

وحتى وقت قريب، كانت جميع اختبارات الأبقار والأشخاص الذين قد يصابون بالفيروس طوعية تقريبا.

ولا تنتشر إنفلونزا الطيور بسهولة بين البشر حتى الآن، ولكن كل إصابة غير معالجة تشكل فرصة لاكتساب القدرة على ذلك، كما حذر الخبراء.

وقالت وزارة الزراعة في وقت سابق من هذا الشهر، إنها ستبدأ في اختبار إمدادات الحليب في البلاد بحثا عن فيروس "H5N1" وإنها ستطلب من المزارعين ومصنعي الألبان تقديم عينات من الحليب الخام بناء على طلب من الحكومة.

ويعد نظام الاختبار والمراقبة في كاليفورنيا هو الأكبر في البلاد، كما هو الحال مع صناعة الألبان في الولاية.