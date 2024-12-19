ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في مورمانسك الروسية

وكالات

أعلن حاكم مقاطعة مورمانسك أندريه تشيبيس، عن وفاة شخصين في حادث تصادم قطارين بالمقاطعة، فيما يقدم الأطباء المساعدة اللازمة للعديد من الركاب.

وقال أندريه تشيبيس: "يكافح الأطباء من أجل حياة العديد من الركاب، توفي أحد ركاب القطار وهو في طريقه إلى المستشفى، ولسوء الحظ، توفي راكب آخر في المستشفى قبل دقائق قليلة".

وأوضحت السلطات الصحية في المقاطعة، أنه في هذه اللحظة لدينا 27 إصابة، منهم 22 بالغا و5 أطفال، وقد توفي شخصان من الركاب، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار حاكم مقاطعة مورمانسك إلى أن المرحلة الرئيسية من عملية الإنقاذ قد اكتملت.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية، في وقت سابق، أنها سجلت 3 حالات خطيرة في إصابات الركاب، بعد حادث تصادم القطارين.

وكان قطار ركاب على متنه 326 راكبا يحمل رقم 11 من مدينة مورمانسك إلى بطرسبورغ، اصطدم بقطار شحن للبضائع، مما أدى إلى خروج بعض المقطورات عن المسار وانقلاب 3 عربات.

وتم تعليق حركة المرور في الموقع، فيما فتحت إدارة تحقيقات النقل في مورمانسك تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن درجة الحرارة في منطقة الحادث كانت 25 درجة تحت الصفر.