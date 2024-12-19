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قيس سعيد: الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير لكن يجب أن يتحلى كل مسؤول بعقلية

03:39 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

الرئيس التونسي قيس سعيد

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وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير.

وأكد سعيّد خلال خلال إشرافه على اجتماع أعضاء الحكومة أمس بقصر قرطاج، على ضرورة "استبطان كل مسؤول، مهما كانت المسؤولية التي يتحمّلها، آمال الشعب التونسي ويشعر بتطلعاته ويسعى إلى إيجاد الحلول العاجلة ويُذلّل الصعوبات التي تعترض المواطنين"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن "الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير ولكن يجب أن يتحلى كل مسؤول بعقلية المناضل الذي يدافع عن وطنه وشعبه وأن يكون شعاره في كل وقت إنني فداء لهذا الوطن العزيز".

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