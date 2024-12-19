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أحمد الشرع: هيئة تحرير الشام ليست إرهابية ولم تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية

03:19 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

أحمد الشرع

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وكالات

دعا زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" إلى رفع العقوبات عن سوريا، وفقا لسكاي نيوز.

وشدد الجولاني على ضرورة شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، مضيفا أن هيئة تحرير الشام "ليست منظمة إرهابية".

وتابع: "لم تستهدف الهيئة المدنيين أو المناطق المدنية"، معتبرا أنهم ضحايا أيضا لجرائم نظام الأسد، وفقا لسكاي نيوز.

وقال، إن سوريا منهكة من الحرب ولا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب.

وأوضح الجولاني أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس طريقة معاملة الظالمين، نافيا أنه يريد أن تصبح سوريا نسخة من أفغانستان.

وأضاف أن البلدين مختلفان جدا، ولهما تقاليد مختلفة، أفغانستان مجتمع قبلي، في سوريا هناك عقلية مختلفة.

وهيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة المسلحة لإسقاط نظام بشار الأسد والتي فكّت ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016، ما زالت مدرجة في قائمة المنظمات "الإرهابية" لعواصم غربية عدة، لا سيما واشنطن.

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