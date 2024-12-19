أحمد الشرع: سوريا منهكة من الحرب ولا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وكالات

قال زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، إن سوريا منهكة من الحرب ولا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب.

ودعا الجولاني إلى رفع العقوبات عن سوريا، مشددا على ضرورة شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، مضيفا أن هيئة تحرير الشام "ليست منظمة إرهابية".

وتابع: "لم تستهدف الهيئة المدنيين أو المناطق المدنية"، معتبرا أنهم ضحايا أيضا لجرائم نظام الأسد، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضح الجولاني أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس طريقة معاملة الظالمين، نافيا أنه يريد أن تصبح سوريا نسخة من أفغانستان، مضيفا أن البلدين مختلفان جدا، ولهما تقاليد مختلفة. أفغانستان مجتمع قبلي. في سوريا هناك عقلية مختلفة.

وهيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة المسلحة لإسقاط نظام بشار الأسد والتي فكّت ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016، ما زالت مدرجة في قائمة المنظمات "الإرهابية" لعواصم غربية عدة، لا سيما واشنطن.