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مجزرة جديدة.. 17 شهيدا إثر قصف للاحتلال على منزلين في جباليا وغزة

03:08 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

قصف إسرائيلي

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وكالات

استشهد 17 فلسطينيا على الأقل، اليوم الخميس، وأصيب آخرون، فيما يتم البحث عن آخرين تحت الأنقاض إثر استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزلين لعائلتي النجار والزيتونية بجباليا البلد ومدينة غزة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل.

واستقبل مستشفى المعمداني بمدينة غزة، العديد من الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال في ظل ضعف الإمكانيات الطبية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وفقا لما ذكرته الغد.

وشن الاحتلال غارات سمع دوي انفجارها بشكل عنيف في ظل سماع انفجارات بشرق مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي علي المنطقة وسماع سماع إطلاق النار في المناطق الشرقية بجباليا.

واستهدف الطيران المنزلين بحوالي 5 غارات توزعت على شمال وجنوب مدنية غزة في ظل قصف مكثف وتحليف للطائرات وطارئات استطلاع وطائرات كواد كابتر.

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