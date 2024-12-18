بعد 11 عامًا.. الرئيس الإيراني في القاهرة لحضور قمة مجموعة الثماني الإسلامية

(د ب أ)

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من طهران في زيارة لمصر هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 11 عاما، يشارك خلالها في الدورة الـ 11 لقمة دول مجموعة الثماني الإسلامية النامية(دي 8).

وقبيل مغادرته طهران، أكد بزشكيان أنه على الدول الإسلامية التعاون فيما بينها ووضع الخلافات جانبا، مضيفا "سنناقش خلال هذه الزيارة مواضيع غزة وفلسطين ولبنان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وتابع الرئيس الإيراني "سنعمل على تعزيز علاقاتنا الودية مع الدول الإسلامية لإحباط مؤامرة الأعداء".

كما صرح بأن "إيران عضو فاعل في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية. ويمكن لهذه الاجتماعات أن تقرب الدول الإسلامية من بعضها البعض اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا".

وغادر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مساء، اليوم الأربعاء، طهران متوجها الى القاهرة للمشاركة في الدورة الـ 11 لقمة الدول الثماني الاسلامية للتعاون الاقتصادي النامية (دي 8)، كما سيعقد لقاءات مع بعض القادة والمسؤولين المشاركين في القمة لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تعقد القمة الحادية عشرة للدول الثماني الاسلامية النامية (دي 8) غدا "الخميس" في القاهرة لمناقشة التطورات والتغيرات الاقتصادية والسياسية للعالم الإسلامي.

ووفقا لوكالة الأنباء الايرانية، إرنا، يعقد الاجتماع الوزاري للدول الاسلامية الثماني النامية وهي إيران وتركيا ومصر وباكستان واندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنجلادش، اليوم الأربعاء بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوضع نص نهائي للوثائق النهائية للقمة.

وتشكلت مجموعة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (دي 8) عام 1997 وضمت كل من مصر وإيران وتركيا وباكستان وبنجلادش وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا، واتخذت أمانتها من اسطنبول مقرا لها.

وعقدت القمة الاولى لمجموعة "دي 8" الإسلامية بمشاركة ثلاثة رؤساء جمهورية بمن فيهم الرئيس الإيراني آنذاك أكبر هاشمي رفسنجاني وأربعة رؤساء وزراء ووزير خارجية واحد بمدينة اسطنبول التركية.

ويبلغ مجموع سكان هذه الدول الإسلامية الثماني نحو 1.2 مليار نسمة يشكلون 60 بالمائة من مجمل السكان المسلمين وكذلك قرابة 13 بالمائة من مجمل سكان العالم.

وتبلغ مساحة هذه الدول الثماني 7.6 مليون كيلومتر مربع وتشكل 5 بالمائة من مجمل مساحة العالم. وبلغت التجارة بين الدول الأعضاء في هذه المجموعة 35 مليار دولار عام 2006 و نحو 68 مليار دولار عام 2010.