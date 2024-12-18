لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أوكرانيا: قوات كوريا الشمالية تتكبد خسائر فادحة في كورسك

06:47 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

الحرب في أوكرانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

قال جهاز الاستخبارات الداخلية الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن قوات كوريا الشمالية التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي لاستعادة منطقة كورسك التي تحتلها أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة.

وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية الأوكراني "إس بي يو"، استنادا إلى محادثات هاتفية تم التنصت عليها، بأنه جرى نقل أكثر من 200 كوري شمالي مصاب إلى مستشفى بالقرب من موسكو في غضون بضعة أيام.

وأضاف الجهاز، بأن هناك شكاوى من أن الجنود الكوريين الشماليين يتلقون معاملة تفضيلية في المستشفى.

ولم يتسن التحقق من صحة معلومات جهاز الاستخبارات الداخلية الأوكراني من جانب مصادر مستقلة.

قوات كوريا الشمالية الجيش الروسي كورسك جهاز الاستخبارات الداخلية الأوكراني أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان