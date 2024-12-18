مقتل شخص وإصابة 9 في إطلاق نار وحادث تصادم بأمريكا

(أ ب)

- أسفر إطلاق نار و حادث اصطدام سيارة عنيف مرتبط به ليلة أمس الثلاثاء، في إحدى الضواحي الواقعة شمالي بالتيمور عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين، بحسب ما ذكرته الشرطة الأمريكية.

وقال قائد شرطة مقاطعة بالتيمور روبرت ماكولو في مؤتمر صحفي، إنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار في أنحاء حي قرب الموقع الذي اصطدمت به السيارة في نهاية المطاف خارج دار جنائز بدا أنها مغلقة آنذاك.

وأدلى ماكولو ببعض التفاصيل عن إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن المحققين يعتقدون أنه كان استهدافيا ومنفردا.

وأضاف: "يبدو أن الأفراد في هذه القضية كانوا يعرفون بعضهم البعض نوعا ما وأن هذه الواقعة متعمدة واستهدافية".

ولم يتطرق المسؤولون إلى حالة الضحايا التسع الذين يخضعون للعلاج. وأشاروا إلى أنه لم يتضح ما إذا كانوا أصيبوا جميعا بأعيرة نارية.