حماس تعلق على قرار الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

(د ب أ)

رحبت حركة حماس الفلسطينية اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك بأغلبية مئة واثنين وسبعين دولة.

وبحسب الموقع الرسمي للحركة فقد "عدت حركة حماس القرار تعبيراً عن حالة الالتفاف العالمي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية، والرفض الواسع للاحتلال، وللسياسات الإجرامية التي تقودها الإدارة الأمريكية المتنكّرة لحقوق شعبنا الفلسطيني".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها "بتجاوز الإرادة الأمريكية الظالمة، والضغط لترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية توقف العدوان وتنهي الاحتلال الجاثم على صدر شعبنا، وتمكّنه من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".