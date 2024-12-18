الرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة يعتزم عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء

(د ب أ)

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة، هان دوك سو، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، غدا الخميس، من المتوقع أن يتم خلاله اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم استخدام حق النقض ضد مشاريع قوانين مثيرة للجدل.

ومن المقرر أن يراجع الاجتماع ستة مشاريع قوانين أقرها الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، الشهر الماضي وهي - أربعة مشاريع قوانين زراعية، وقانون الجمعية الوطنية، وقانون تقييم الشهادة أمام الجمعية الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وإذا لم يطلب هان من الجمعية الوطنية (البرلمان) إعادة النظر في مشاريع القوانين بحلول يوم السبت القادم، فسيتم إقرارها كقانون.

ومن بين مشاريع القوانين الرئيسية قيد المراجعة قانون إدارة الحبوب، الذي من شأنه أن يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز لتحقيق استقرار الأسعار خلال تقلبات السوق.

ويسعى قانون الجمعية الوطنية إلى منع التقديم التلقائي لميزانية الحكومة للعام التالي إلى الجلسة العامة بعد الموعد النهائي القانوني، في حين أن قانون تقييم الشهادات سيجعل إلزاميا على الشركات تقديم البيانات التي يطلبها نواب البرلمان.