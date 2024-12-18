"حتى بسط القانون".. السلطة الفلسطينية تؤكد استمرار العملية الأمنية بجنين

رام الله - (د ب أ)

قال وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، إن عملية "حماية وطن" مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهدافها بفرض الأمن والنظام، وبسط سيادة القانون.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن هب الريح قوله، خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة الوضع الأمني والميداني في مدينة جنين ومخيمها في مقر المحافظة، إن القوى الأمنية مستمرة في حملتها التي تهدف إلى حفظ القانون وحماية أمن المواطنين وأمانهم، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس.

وتابع: "لن نتراجع عن تحقيق أهدافنا وسنلاحق كل من يحاول العبث بمقدرات شعبنا وتخريب المشروع الوطني الفلسطيني، والجميع تحت القانون كي يعم الأمن والاستقرار في محافظة جنين وتتحقق التنمية الشاملة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال".

وأشار إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار الوطني الشامل، عبر القيادات السياسية الوطنية الشرعية ، لافتا إلى أهمية دور الإعلام في عدم بث الإشاعات التي من شأنها خلق الخلافات بين المواطنين.

وشدد هب الريح على "ضرورة الالتزام ببرنامج سياسي واحد يعبر عن تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال، ويحمي مشروعنا الوطني".