جيش الاحتلال يُطالب بإخلاء 4 مناطق في وسط غزة

غزة - (د ب أ)

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بـ "إخلاء" أربع مناطق في وسط غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم، :"إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في أربعة بلوكات بمنطقة البريج (بوسط غزة) هذا تحذير مسبق قبل هجوم".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن فصائل المقاومة الفلسطينية تطلق القذائف الصاروخية مرة أخرى من هذه المنطقة التي تم تحذيرها عدة مرات في الماضي.