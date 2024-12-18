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الرئيس الإسرائيلي يلتقي مبعوث دونالد ترامب في القدس

02:26 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

إسحق هرتسوج

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(وكالات)

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم الأربعاء، مع آدم بويلر المبعوث الخاص المكلف لشؤون الأسرى، للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مقر إقامته الرسمي في القدس، في مؤشر آخر على التقدم نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتستمر جهود الوساطة التي تتقدمها مصر وقطر، من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، منذ أشهر.

وينضم فريق دونالد ترامب الآن إلى جهود الوساطة مع تعهد ترامب بإنهاء الحرب في غزة خلال حملته الانتخابية.

إسحق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي مبعوث دونالد ترامب
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